Громаді повернуто 0,24 га, самовільно зайнятих під автостоянку

Київ. 19 квітня. УНІАН. За втручання прокуратури Деснянського району Києва повернуто земельну ділянку площею 0,24 га, яку було самовільно зайнято під автостоянку.

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва, рішенням суду задоволено позов прокуратури Деснянського району про повернення територіальній громаді столиці зазначеної земельної ділянки та стягнуто 127 тис. грн шкоди.

Землі житлової та громадської забудови по вулиці Пухівській у Деснянському районі використовувалися для розміщення та обслуговування платної автостоянки без будь-яких документів, що посвідчують право на земельну ділянку. За прокурорського втручання комерційним підприємством ділянку повернуто у первісному стані, а з його директора стягнуто матеріальні збитки, спричинені державі.