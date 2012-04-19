Попов привітав учасників міжнародного автопробігу

Київ. 19 квітня. УНІАН. Сьогодні міжнародний автопробіг «Дорогами Перемоги», присвячений 67-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, прибув до Києва.

Учасників проекту вітав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми дуже раді вітати акцію, яка сьогодні відбувається на вулицях столиці України – міста-героя Києва. Вона нагадує нам про перемогу, яку вдалося здобути завдяки єдності народів, що відстояли незалежність наших держав. Ми пам’ятаємо подвиг наших дідів та прадідів і хочемо, щоб наші діти зберегли цю пам’ять на довгі, довгі роки», – зазначив голова КМДА.

О.Попов також побажав міцного здоров’я і благополуччя сім’ям ветеранів Великої Вітчизняної війни. Учасникам автопробігу він подякував за проявлену ініціативу, побажав щасливої дороги, а також висловив сподівання, що наступного року до проекту приєднаються і київські екіпажі.

Крім того, голова КМДА зробив свій запис у «Книзі почесних членів автопробігу», яку залишать у Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни. Точні фотокопії цієї книги учасники проекту доставлять у міста-герої Москву та Мінськ.

Нагадаємо, пробіг стартував 3 квітня з міста-героя Севастополя і загалом його учасники подолають 16 тисяч кілометрів місцями бойової слави України, Росії та Білорусі. Уже 8 травня учасники пробігу прибудуть до Москви, де візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди Дня Перемоги. У ході автопробігу його учасники відвідають 13 міст-героїв, 35 міст воїнської слави, а також 10 міст, нагороджених орденом Вітчизняної війни І ступеня.