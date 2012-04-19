КМДА: У киян не відбиратимуть безкоштовні пляжі

Київ. 19 квітня. УНІАН. Після Євро-2012 конструкції фан-кемпінгу на Трухановому острові будуть демонтовані у короткі терміни і територія буде доступною для відпочинку всіх киян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Столична влада запевняє, що після завершення футбольного турніру КП «Плесо», яке безпосередньою займається організацією та облаштуванням кемпінгу, зобов’язалося швидко прибрати фан-містечко та повністю відновити благоустрій пляжу.

У коментарі прес-служби КМДА зазначається, що приймаючі міста Євро-2012 – Київ, Донецьк, Львів та Харків – готують фан-кемпінги для того, щоб розмістити тисячі фанів з Європи, які відвідають футбольні матчі.

На звернення шведської організації уболівальників Camp Sweden національної футбольної збірної Швеції, яка гратиме у Києві три матчі зі збірними України, Франції та Англії, з метою надання допомоги у можливості розміщення спеціального наметового табору для шведських вболівальників, міською владою проведено низку зустрічей з членами організації вболівальників Швеції.

Після проведення переговорів та аналізу запропонованих місць локації шведи обрали місце, у якому вони хотіли б розміщуватися у Києві під час Євро-2012. Було досягнуто принципового рішення щодо облаштування тимчасового фан-кемпінгу на Трухановому острові, на території пляжу «Центральний».

Пріоритетною вимогою, висунутою організацією шведських вболівальників до облаштування фан-кемпінгу, була огороджена закрита територія. З цією метою периметр майбутнього наметового містечка уже почали обносити огорожею і виконувати роботи з облаштування території для розміщення наметів, проведення каналізації та освітлення, благоустрою території.

Разом з тим, у КП «Плесо» стверджують, що частина пляжу «Центральний» залишатиметься під час Євро-2012 вільною для відпочинку киян.

Підприємство також повідомляє, що у 2012 році планує відкрити 29 зон відпочинку біля води (у тому числі 11 міських централізованих пляжів), загальною площею 228,87 га, на яких уже проводиться весь комплекс робіт з підготовки до літнього сезону. Серед них – пляжі «Дитячий», «Золотий» та «Передмістна слобідка» у Гідропарку. Усі вони будуть безкоштовними для відвідування.

Офіційно літній сезон щороку розпочинається 15 травня і триває до 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня член Містобудівної та Гуманітарної рад Києва, депутат Київради Олександр Бригинець спрогнозував, що частина території Труханового острова після Євро-2012 може стати недоступною для киян.

За його інформацією, йдеться про 1,5 км найкращих пляжів на Трухановому острові обабіч Пішохідного мосту. Гектари прибережної території вже обнесені глухим металевим двометровим парканом, поінформував депутат.

Зведення паркану розпочали на початку квітня з середини острова (від території КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» дирекція «Труханів острів»).