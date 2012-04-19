У Деснянському районі розробляють заходи для збільшення надходжень плати за землю

Київ, 19 квітня. УНІАН. Робоча група, створена у Деснянській райдержадміністрації, відпрацьовує питання зі збільшення надходжень від плати за землю та виконання у 2012 році доведених планових показників.

Про це повідомляється на офіційному сайті Деснянської райдержадміністрації.

"Питання, які обговорюємо з підприємцями, стосуються зміни розміру орендної плати та приведення її розміру у відповідність до Податкового кодексу України, інвентаризації площ та суми заборгованості по платі за землю. При виявленні порушень чинного законодавства матеріали невідкладно направлятимемо до районної прокуратури", - заявив голова робочої групи, перший заступник голови Деснянської райдержадміністрації Вадим Костюченко.

Зокрема, за його словами, зараз відповідна робота ведеться з 30-ма підприємствами, які орендують землі на території Деснянського району.

У Деснянській РДА також вирішили проводити зустрічі з суб’єктами земельних відносин для роз’яснення вимог Податкового та Земельного кодексів України. Крім того, планується провести інвентаризацію нежитлових приміщень та перевірити дані про нарахування та сплату коштів за використання земельних ділянок у комерційних цілях усіх суб’єктів господарювання.

