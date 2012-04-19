В озеро Сонячне запущено понад 500 кілограм риби

Київ. 19 квітня. УНІАН. За підтримки комунального підприємства «Плесо» і Дарницької державної районної адміністрації та ініціативи адміністрації ресторанного комплексу «Хата рибака» в озеро Сонячне запущено 520 кілограм риби товстолобика, а це близько 1200 дорослих риб.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, таке зариблення озера відбулося за рекомендацією Національної академії аграрних наук Інституту рибного господарства.

Фахівці відзначають, що зариблення озера товстолобиком сприятиме поліпшенню екологічної ситуації у водоймі. Цінність товстолобика полягає у тому, що він у результаті своєї життєдіяльності є санітаром водойми, адже харчується молюсками і личинками комах, які є проміжними у циклі розвитку шистосомів та інших небезпечних для організму людини і риб паразитів, поїдає водорості, планктон, шкідливі комахи та їхні личинки, тим самим очищає воду без застосування хімікатів.

Довідка УНІАН. Со́нячне — озеро, що утворилося внаслідок намиву для будівництва Харківського масиву та масиву Позняки. Знаходиться між вулицями Драгоманова, Здолбунівською і Ревуцького. На берегах озера облаштовано зону відпочинку, пляж. Знаходиться у Дарницькому районі міста.