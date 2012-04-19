У Печерському районі на роботах з благоустрою відпрацювали 15750 людиноднів

Київ, 19 квітня. УНІАН. Печерська районна державна адміністрація столиці відзвітувала про виконання плану заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану району.

Про це повідомляється на офіційному сайті Печерської РДА.

Зокрема, у рамках кампанії у районі відновлено1,9 тис. кв.м. твердого покриття доріг, 0,010 тис. кв. м. твердого покриття тротуарів, 0,021 тис. кв. м. внутрішньоквартальних проїздів.

Зовнішнє освітлення відновлено у 651 під`їзді будинків, а також у дворах будинків, на вулицях, площах, провулках узвозах тощо.

У рамках благоустрою в районі посаджено понад 1 тис. дерев та понад 5 тис. кущів, 89,5 тис. квітів та відновлено 28,2 га газонів.

Серед інших показників виконання плану заходів весняного двомісячника з благоустрою зазначається, що громадськість відпрацювала 15750 людиноднів.