У центрі Києва сьогодні можна обстежитись на ВІЛ-інфекцію

11:29, 19 квітня 2012
Київ
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Безкоштовно та конфіденційно

Київ. 19 квітня. УНІАН. Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності та біля Золотих воріт функціонуватиме пересувна медична лабораторія, де можна обстежитися на ВІЛ-інфекцію безкоштовно, швидко і конфіденційно.

Як повідомляє радіо “Київ”, робота лабораторії організована у рамках акції «Дізнайся про свій ВІЛ-статус за 15 хвилин».

Як зазначають організатори, Київ посідає «сумне місце у першій п`ятірці найбільш уражених епідемією регіонів країни».

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