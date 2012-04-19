У центрі Києва сьогодні можна обстежитись на ВІЛ-інфекцію

Київ. 19 квітня. УНІАН. Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності та біля Золотих воріт функціонуватиме пересувна медична лабораторія, де можна обстежитися на ВІЛ-інфекцію безкоштовно, швидко і конфіденційно.

Як повідомляє радіо “Київ”, робота лабораторії організована у рамках акції «Дізнайся про свій ВІЛ-статус за 15 хвилин».

Як зазначають організатори, Київ посідає «сумне місце у першій п`ятірці найбільш уражених епідемією регіонів країни».