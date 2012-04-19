У столиці 6 травня відбудеться міжнародний марафон

Київ. 19 квітня. УНІАН. 6 травня у столиці відбудеться «Київський міжнародний марафон – 2012», присвячено Дню Перемоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

За інформацією Головного управління сім’ї, молоді і спорту, захід триватиме з 9.00 до 17.00 6 травня і складатиметься з чотирьох дистанцій загальною довжиною марафону 14 км 195 м.

Так, о 9.30 стартуватиме безкоштовний «Дитячий забіг» для юних атлетів віком від 11 до 15 років з дистанцією 1 км. Уже о 10.00 одночасно розпочнуться «Парковий забіг» з учасниками від 16 років, які долатимуть 5 км дистанції, і «Вуличний забіг», у якому візьмуть участь кияни старші за 18 років, для них організатори передбачили дистанцію у 15 км.

Крім того, для справжніх поціновувачів легкої атлетики також відбудеться «Марафон-естафета», у якій братимуть участь команди з трьох осіб, що долатимуть дистанцію 42 км 65 м.

Організатором заходу виступило ТОВ «Спорт Менеджмент Інтернешнл».

Взяти участь у «Київському міжнародному марафоні-2012» можуть усі охочі. Для цього потрібно попередньо зареєструватися на сайті kyivmarathon.org, а також ознайомитися з правилами участі у забігах.

Маршрут марафону: Майдан Незалежності – Європейська площа – Паркова дорога – площа Андрія Первозванного (розворот) Європейська площа – вул. Хрещатик – Бессарабська площа – вул. Червоноармійська – (розворот напроти вул. Івана Кудрі) – вул. Червоноармійська – Майдан Незалежності.

На час проведення марафону буде здійснено перекриття руху транспорту з 09.00 до 17.00 за вказаним маршрутом.

Крім того, для встановлення сценічних конструкцій 6 травня з 05.00 до 19.00 години буде перекрито рух транспорту на Майдані Незалежності.

Для проведення заходу на належному рівні міська влада забезпечуватиме охорону громадського порядку та медичний супровід протягом усіх заходів.

Організаційну та методичну підтримку надаватимуть спеціалісти Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту.