Міська науково-методична конференція щодо впровадження Держстандарту початкової загальної освіти

19 квітня о 14.00 відбудеться міська науково-методична конференція з теми: «Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у ЗНЗ столиці у 2012-2013 н. р.» Під час засідання конференції планується: ознайомлення учасників з новими Державними стандартами початкової загальної освіти, столичними стандартами освіти, новими навчальними програмами, підручниками, посібниками; презентація методичного супроводу впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у ЗНЗ столиці в 2012-2013 н. р.; забезпечення учасників конференції навчально-методичним комплектом вчителів перших класів. Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б. Вхід за акредитацією.

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