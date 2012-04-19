Голова КМДА відвідає Андріївський узвіз та зустрінеться з громадськістю

19 квітня о 17.30 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов зустрінеться з представниками громадськості, які мешкають або працюють на Андріївському узвозі, членами Гуманітарної ради та членами Органу самоорганізації населення Андріївського узвозу, що стоять на

захисті історичного обличчя міста, аби обговорити майбутній статус вулиці і та збереження його автентичного вигляду.

Місце проведення: Андріївський узвіз.

Місце зустрічі представників ЗМІ: вул. Десятинна, 14 (поблизу сходів будівлі Державної служби молоді та спорту).

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