Співробітника ДАІ спіймали на хабарі за «здачу» екзамену по ПДР

Київ. 19 квітня. УНІАН. Прокуратурою Деснянського району міста Києва скеровано до суду протокол про корупційне правопорушення, вчинене співробітником відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи управління ДАІ столиці, який взяв гроші за можливість отримати водійське посвідчення без іспитів (ч. 1 ст. 172-2 КУпАП).

Як повідомила прес-служба Прокуратури м.Києва, перевіркою встановлено, що працівник ДАІ, маючи доступ до комп`ютерної системи, яка використовується для оцінювання практичних знань майбутніх водіїв, вніс неправдиву інформацію до електронного екзаменаційного листа про успішну здачу практичного іспиту одним із учнів автошколи. «Екзаменаційна послуга» міліціонера коштувала 500 гривень.