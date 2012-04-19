В Києві працює фотовиставка пам'яті режисера Сергія Параджанова

Київ. 19 квітня. УНІАН. Друга фотовиставка пам`яті режисера Сергія Параджанова "Параджанов. Дотик" відкрилася у столичній галереї імені Олени Замостян, повідомляє 5-й Канал.

Публіці представили майже 7 десятків світлин - більшість із них - чорно-білі. Ці фото показують уперше. На них - моменти з життя та роботи режисера, а також його портрети різних періодів.

Автори усіх знімків - 4 митці з України, Коста-Ріки та Франції. Серед них кінооператори, режисери та фотографи, які особисто знали С. Параджанова.

У Києві виставка триватиме до 5 травня, потім світлини повезуть до Чернівців. Провести фотовиставки та показ фільмів режисера по всій Україні організатори мають намір до 90-річного ювілею від дня народження Параджанова - у січні 2014 року.