У Солом'янському районі оприлюднили список боржників перед Пенсійним фондом

У списку боржників загалом 18 підприємств. За даними на 1 квітня загальна заборгованість юридичних осіб перед Пенсійним фондом становить 19,310 млн. грн.

Київ, 19 квітня. УНІАН. Солом`янська районна державна адміністрація столиці оприлюднила список боржників до районного управління Пенсійного фонду України. Список оприлюднено на офіційному сайті райдержадміністраці. Найбільшими боржниками визнано ТОВ "Львівські автобусні заводи" (4,756 млн. грн.), ДП "КНДІ ГП" (2,140 млн. грн.), ВАТ "КЗРА" (1,942 млн. грн.), корпорація "УКРТРАНСБУД" (1,338 млн. грн.), ВАТ КБ "ІПОБАНК" (1,305 млн. грн.), ПАТ "НВП "БІЛЬШОВИК" (1,2 млн. грн.). За інформацією Солом`янської РДА, у списку боржників загалом 18 підприємств. За даними на 1 квітня загальна заборгованість юридичних осіб перед Пенсійним фондом становить 19,310 млн. грн.

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