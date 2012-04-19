Венчурні інвестори Кремнієвої долини проведуть майстер-класи

Київ. 19 квітня. УНІАН. Під час інноваційного форуму «Kyiv City Open Doors» буде проведено майстер-класи для стартаперів.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

За його словами, представники венчурних фондів виявили бажання додатково поспілкуватися з київськими інноваторами та провести тренінги.

«Ми маємо дуже напружений графік роботи 19-20 квітня, утім більшість гостей залишаються і на суботу, 21 квітня. Ми запропонували провести для них екскурсію містом, та вони виявили бажання, крім екскурсії, ще й попрацювати», - сказав Р.Крамаренко.

Зокрема, член ради директорів венчурних проектів Стенфорда, керуючий партнер ЕмДжей Тім та партнер в АйГлоб Джіджі Ванг проведе майстер клас на тему «Креативне лідерство: Інновації та підприємництво».

«Досвід Джіджі буде цікавий стартаперам, адже вона спеціалізується в галузях мобільних додатків, веб-додатків і телекомунікацій. Також провести тренінг погодився партнер венчурного фонду Fenox Ventures Аніс Азаман – він розповість про те, як правильно «будувати» стартап», – пояснив Р.Крамаренко.

Як повідомлялось, 19-20 квітня 2012 року Київська міська державна адміністрація у партнерстві з інноваційним парком BIONIC Hill, компанією UDP та конкурсом «Інноваційний прорив» проведуть Інноваційний форум «Kyiv City Open Doors». На презентацію проекту інноваційного парку BIONIC Hill та можливостей українських винахідників приїдуть 15 керівників зі списку 35 провідних венчурних фондів Кремнієвої долини. Інвесторам буде представлене road-show найкращих проектів за такими напрямками як IT, Mobile, Cloud Computing, SaaS, Games, Social Networking, альтернативні джерела енергії та біотехнології.

Майстер-класи пройдуть 21 квітня у бізнес-школі «МІМ-Київ».