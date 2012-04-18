Київрада розгляне низку рішень з приводу скандальних забудов

Київ. 18 квітня. УНІАН. Найближчим часом депутати Київської міської ради розглянуть низку проектів рішень, покликаних раз і назавжди залагодити конфлікти довкола скандальних будівельних майданчиків у столиці.

Про це повідомили заступники голови КМДА Михайло Кучук та Олександр Пузанов сьогодні під час зустрічі з представниками громадських організацій, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Зокрема, депутатам будуть представлені рішення про повернення у користування громадою столиці земельних ділянок на вул. Гоголівській, 7; просп. Перемоги 138; у 89-му кварталі Святошинського лісництва; на перетині вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького.

Усі ці проекти напрацьовані структурними підрозділами КМДА на вимогу представників громадських організацій столиці, які два тижні тому зустрічалися з керівником міськдержадміністрації Олександром Поповим, зазначається в повідомленні.

Крім того, попри зняття загрози забудови Пейзажної алеї ще на минулій сесії Київради (цій території за наполяганням голови КМДА надано статусу комплексної пам’ятки природи), на вимогу громадськості Головне управлінням земельних ресурсів підготувало проект рішення Київради про припинення права постійного користування цією земельною ділянкою Міністерством закордонних справ України.

Також до міської ради вже передані проекти рішень щодо 37 спірних земельних ділянок у Києві. Ще низка проектів рішень наразі доопрацьовуються. Наприклад, подальшу долю земельної ділянки на проспекті Володимира Маяковського, 40-52, вирішать кияни: районна влада та ініціативні мешканці спільно проведуть громадські слухання у мікрорайоні. Нині там уже розбили сквер, є пропозиції щодо зведення поряд з ним ще й спортивного комплексу. Однак це будівництво стане можливим, лише якщо його схвалить громада району, обіцяють в КМДА.

Триває робота і над вирішенням конфліктів довкола будівництва на вулиці Олеся Гончара, Обсерваторній гірці та остаточного закріплення статусу «особливо цінних земель» за територією охоронної зони Софії Київської.

М.Кучук також запевнив, що скверу на перетині вулиць Багговутівської та Овруцької нічого не загрожує, адже рішення Київради про відчуження цієї ділянки взагалі не приймалося. Міська влада зі свого боку проведе додаткові перевірки на об’єкті та про результати повідомить під час наступної зустрічі з представникам громадських організацій, яка відбудеться за 10 днів.