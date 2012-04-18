Круглий стіл щодо вирішення проблем громадського транспорту

19 квітня о 15.00 відбудеться круглий стіл та прес-конференція з теми: «Вирішення проблем громадського транспорту. Розвиток магістральної вуличної мережі, мостових переходів та тунелів у м. Києві».

Під час круглого столу обговорюватимуться проектні рішення нового Генплану Києва: прискорений розвиток мережі метро та інших видів комунального транспорту; будівництво нових транспортних переходів через Дніпро, автодорожніх тунелів, багаторівневих транспортних розв’язок; спорудження мережі автопаркінгів, запобігання паркуванню автомобілів на дорогах і тротуарах.

До участі у дискусії запрошені представники професійної спільноти, органи міської влади та громадських організацій.

Адреса проведення: Головне управління містобудування та архітектури (вул. Хрещатик, 32). Вхід за акредитацією.