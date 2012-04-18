У Подільському районі змагалися юні інспектори дорожнього руху

Київ, 18 квітня. УНІАН. У Подільському районі столиці, в спеціалізованій школі №193, пройшли районні змагання юних інспекторів дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили у Подільській райдержадміністрації.

Кращою стала команда школи №242 "Сигнал", яка посіла перше місце, школа №124 - друге місце, а третє місце виборола команда школи №93.

У заході взяли участь понад 200 учнів із 19 шкіл Подільського району. Переможці нагороджені грамотами, а команда юних інспекторів школи №242 представлятиме Подільський район на міський змаганнях.

Змагання організовані з метою активізації роботи по попередженню дитячого дорожньо–транспортного травматизму, залучення дітей і юнацтва до вивчення Правил дорожнього руху. В навчальних закладах Подільського району створені загони юних інспекторів дорожнього руху.