Оголошено конкурс на кращий варіант Новорічної ялинки-2013

Київ. 18 квітня. УНІАН. У Києві до 15 червня триватиме конкурс на кращий варіант головної Новорічної ялинки-2013.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у розпорядженні КМДА про проведення конкурсу зазначається, що будь-хто з киян може запропонувати власний проект святкового дерева на Майдані Незалежності.

Свої ідеї міська влада просить подавати до Головного управління культури КМДА. Там буде організовано роботу спеціальної конкурсної комісії.

Після 15 червня протягом 5 робочих днів визначатимуть переможця. Найкращі проекти винесуть на громадське обговорення. Передбачено, що всі засідання конкурсної комісії проходитимуть у присутності представників ЗМІ та громадських організацій.

Пропозиції оцінюватимуть за двома критеріями: оригінальність та можливість практичного втілення. Найкраща ідея визначить зовнішній вигляд та оформлення головної ялинки країни – 2013, яку встановлять на Майдані Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова КМДА Олександр Попов заявив, що визначити, якою буде головна новорічна ялинка країни наступного року, зможуть самі кияни.