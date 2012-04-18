У центрі Києва буде демонтовано понад 500 рекламних конструкцій

Київ. 18 квітня. УНІАН. У центрі Києва демонтажу підлягають 543 рекламних носія.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління з питань реклами.

За офіційними даними міської влади, у нульовій зоні, де заборонена будь-яка зовнішня реклама, з початку квітня демонтовано вже 115 конструкцій.

«Більшість рекламних компаній проявляє соціальну відповідальність та самостійно прибирає рекламу в історичній частині міста. Ми вдячні їм за готовність відмовитися від рекламних носіїв заради того, аби місто виглядало краще», – зазначив заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

За його інформацією, активний демонтаж триває на бульварі Тараса Шевченка, на вулицях Володимирська, Б. Хмельницького, Ярославів Вал, Паркова дорога, Лисенка, Межигірська та інших. Найближчим часом буде демонтовано рекламу на вулицях Інститутська, Шовковична, Грушевського, Хрещатик та Басейна.

Зовнішню рекламу демонтують і поблизу Києво-Печерської лаври, у буферній зоні Софії Київської, на Андріївському узвозі, навколо Михайлівського та Володимирського соборів, Андріївської та Кирилівської церков, Маріїнського палацу, Золотих воріт, Національної опери України, Київської фортеці, деяких інших пам’яток та ландшафтних парків.

Крім того, рекламні засоби заборонено розміщувати біля будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.

О.Пузанов додав, що всі носії, які підлягають демонтажу згідно з рішенням Київради, будуть прибрані або операторами, або владою у примусовому порядку.

Як повідомлялося, суттєве скорочення зовнішньої реклами у центральній частині столиці передбачається Концепцією розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, яку ухвалила Київрада 26 січня 2012 року. У місті запроваджено розподіл на 5 форматних зон. У нульовий зоні, до якої відносяться буферні зони архітектурно-історичних заповідників, об’єктів Всесвітньої спадщини UNESCO («Софія Київська» та Києво-Печерська лавра), а також території, що прилягають до видатних пам’яток історії та архітектури, заборонено встановлення будь-яких рекламних засобів.

У першій форматній зоні, до якої увійшли центральні вулиці та площі міста, дозволяється встановлення конструкцій до 2,16 кв. м. У другій форматній зоні можливе встановлення засобів міського формату – від 2,16 до 8,0 кв. м.

За даними Головного управління з питань реклами, упродовж березня в Києві загалом демонтовано 168 рекламних конструкцій, які булі встановлені без дозволів. Загалом з початку року демонтовано 403 рекламних носіїв.