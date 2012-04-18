21 квітня планується мітинг на захист будівель Андріївського узвозу

Київ. 18 квітня. УНІАН. Представники київської громадськості 21 квітня організовують мітинг на захист історичних будівель Андріївського узвозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу на тему: «Збереження пам’яток культурної спадщини» повідомила громадський активіст, представник публічної мережі Андріївського узвозу Владислава Осьмак.

Вона зазначила, що багато киян об’єдналися навколо проблем Андріївського узвозу, де, зокрема, було знесено кілька будівель.

За словами В.Осьмак, діяльність громадських активістів спрямована на розв’язання не тільки цієї проблеми, а на захист Андріївського узвозу в цілому, який перебуває у надзвичайно важкому стані.

Вона нагадала, що навіть київська міська влада визнала, що 99% будівель узвозу вже є приватною власністю, і Київська міська державна адміністрація не має важелів впливу на діяльність потенційних девелоперів, які можуть знищити цю пам’ятку містобудування.

В.Осьмак підкреслила, що акції, які вони організують, не є політичними, багато організаторів та учасників навіть не є представниками громадських організацій.

«Це мережа киян, яким не байдужа доля Києва як моделі всієї країни», - сказала В.Осьмак.

Громадський діяч зазначила, що вони відслідковують ситуацію, намагаються проводити громадський нагляд, оскільки закон про охорону культурної спадщини прямо наділяє громадян повноваженнями не лише наглядати за станом пам’яток, а й консультувати фахівців, висловлювати свої побажання.

«Ми, громадяни, збираємось найближчим часом, цієї суботи, на мітинг, який буде спрямований саме на те, щоб захистити Андріївський узвіз», - сказала вона.

Пізніше для журналістів вона уточнила, що початок заходу заплановано на 12-ту годину 21 квітня.

За її словами, точне місце проведення акції зараз уточнюється, однак ймовірно, це буде верхня частина Андріївського узвозу.