Розпочинається реалізація програми із допомоги бездомним тваринам

Київ. 18 квітня. УНІАН. У Києві з 23 квітня розпочнеться реалізація програми допомоги бездомним тваринам міжнародної благодійної організації «Чотири лапи» («Four Paws»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник «Four Paws» Амір Халіл під час прес-конференції, присвяченої підписанню меморандуму між Київською міською державною адміністрацією та «Four Paws» про спільні зусилля з розробки та реалізації програм допомоги бездомним тваринам в місті Києві.

«Протягом наступних днів наші мобільні клініки роз’їдуться по районам Києва і у співробітництві з командою з України наші міжнародні колеги братимуться за вирішення цієї проблеми» - сказав А.Халіл.

Він нагадав, що місту буде надано три мобільні клініки для вакцинації та стерилізації собак. Також будуть автомобілі для вилову собак. «Собаки будуть відловлюватися спеціальними машинами для відлову, потім вони будуть стерилізовані і випущені після того, як їх вакцинують», - пояснив А.Халіл.

Він повідомив, що їхня організація надає медикаменти для стерилізації 10 тис собак. Також вони сплачують усі витрати на медикаменти і логістику, на мобільні клініки та автомобілі з відлову собак.

Також він зауважив, що за підтримки влади їхня організація збирається провести кампанію, спрямовану на підвищення рівня свідомості людей в питаннях вирішення проблем безпритульних тварин.

«Для того, аби цей проект був успішний, ми будемо працювати з місцевими ветеринарами, з місцевими організаціями із захисту тварин, а також ми будемо залучати волонтерів», - повідомив А.Халіл і додав, що київська влада має допомогти їм, зокрема, надаючи можливість для розміщення соціальної реклами.

У свою чергу перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак зауважив, що у Києві є три головні проблеми, пов’язані з безпритульними тваринами: необхідність стерилізації великої кількості тварин, потреба у волонтерському русі та створення необхідних умов для постійного перебування тварин у притулках.

О.Мазурчак зауважив, що для цього потрібно підтримати вже існуючі притулки та побудувати нові. «Ми хочемо побудувати комунальний притулок на 1500 тварин», - зауважив він.

При цьому, нагадав він, у 2010 році було проведено стерилізацію 2 тис собак, у 2011 році – 4 тис, за 3 місяці 2012 року – 2 тисі. За таких темпів, на переконання О.Мазурчака, за 2 роки буде повністю завершено процес стерилізації безпритульних собак Києва.

«Це дало б можливість зменшити ріст чисельності і далі гуманними способами її регулювати – через притулки та волонтерів, які будуть закріплені за кожною собакою», - сказав він.