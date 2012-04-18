Кияни за повернення «Стародавньому Києву» статусу національного

Київ. 18 квітня. УНІАН. Представники громади столиці наполягають на відновленні статусу національного для заповідника «Стародавній Київ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання круглого столу на тему захисту об’єктів культурної спадщини юрист Ігор Розкладай.

За його словами, проблема руйнування будівель Андріївського узвозу у Києві - це продовження того, що відбувалося раніше з іншими київськими об’єктами. Як приклад він навів знищення будівель біля підніжжя Володимирської гірки, а також цілу низку інших об’єктів.

За його словами, на їхньому місці виростають величезні будинки, які псують краєвид міста.

І.Розкладай сказав, що це проблема прозорості дій влади і додав, що ще кілька років тому рішення київської влади можна було отримати лише через непрозорі процедури.

Він зауважив, що також проблема в тому, що заповідник «Стародавній Київ» зараз немає такого статусу, як має заповідник «Софія Київська», він всього-на-всього підпорядковується науково-методичного центру Головного управління охорони пам’яток КМДА.

«Ми фактично маємо фікцію заповідника», - сказав він.

За словами І.Розкладая, треба порушити питання про відновлення колишнього статусу заповідника і про перегляд всього того, що відбувається з історичними пам’ятками.

Він підкреслив, що сьогодні влада не контролює власників історичних будівель, які за законом зобов’язані їх утримувати у належному стані, а якщо утримувати не можуть, то мають про це повідомити владу.

«Це не відбувається, і в результаті ми втрачаємо один історичний будинок за іншим»», - сказав він.

У свою чергу заступник міністра культури Юрій Богуцький сказав, що поновлення у статусі заповідника «Стародавній Київ» є слушною думкою. За його словами, сьогодні треба повернутися до деяких документів, які регулювали охорону культурної спадщини не лише в Києві. Він додав, що зараз опрацьовується нова редакція закону про охорону культурної спадщини.

За словами заступника міністра, треба чітко визначити, що робить Міністерство культури, які воно має запобіжники проти нищення культурної спадщини, і з іншого боку, якими є межі повноважень київської влади з урахуванням закону про столицю та інших актів.

Ю.Богуцький сказав, що «часто ми дізнаємось, коли з’являється якась ситуація, що учасниками нового будівництва є представники того чи іншого рівня влади».

«І тоді як же ви, шановні панове, маєте охороняти культурну спадщину, а при цьому є учасниками того чи іншого проекту», - заявив він.

На його думку, треба провести відповідну ревізію в межах усієї історичної зони Києва.

За словами заступника міністра, це буде корисна робота і після неї або паралельно варто розбиратися з власниками будівель. Зокрема, додав він, потрібно з’ясовувати, чи дотримуються вони законодавства про належне поводження з об’єктами культурної спадщини, які перебувають у їхній власності.