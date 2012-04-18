Активісти вимагають мораторій на забудову історичного Києва

Київ. 18 квітня. УНІАН. Представники громадськості столиці вимагають запровадження мораторію на забудову в історичному центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання круглого столу на тему захисту об’єктів культурної спадщини громадський діяч Ігор Луценко.

Він нагадав, що близько півтора роки тому група митців, письменників, акторів, громадських діячів вже зверталася з вимогою запровадити мораторій на забудову в історичному центрі Києва. Тоді, за його словами, не було отримано жодної відповіді від влади. Натомість, зауважив він, теперішньою фактичною відповіддю на той заклик стала нова хвиля вирубки зелених зон Києва та нищення будівель Андріївського узвозу.

«Нас тоді не почули, і зараз ми маємо такий результат», - сказав І.Луценко.

Він зауважив, що раніше була ідея запровадити подібний мораторій на рівні указу Президента.

На його думку, такий варіант є прийнятним і доцільним було б повернутися до розгляду можливості його запровадження сьогодні.