19-21 квітня у Києві ярмаркуватимуть

Київ. 18 квітня. УНІАН. У столиці 19, 20 та 21 квітня відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, зокрема, завтра, 19 квітня ярмарок проведуть в Шевченківському районі на вул. Трудовій, 7-а.

У п’ятницю, 20 квітня ярмарки відбудуться в: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2; Печерському районі на вул. Німанській, 5-7; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; Солом’янському районі на вул. Освіти, 8-20; Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. В. Піка, 18, та на розі вул. Щусєва та вул. Тираспольської.

У суботу, 21 квітня продукти від виробника можна буде придбати в: Голосіївському районі на вул. Паньківській, 18-20; Дарницькому районі на просп. П. Григоренка, 32-д; Деснянському районі на просп. В. Маяковського, 63/12 та на розі вул. М. Цвєтаєвої та просп. В. Маяковського); Дніпровському районі на бульв. Праці, 3-9; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Подільському районі на просп. Московському, 5; Святошинському районі на вул. Генерала Наумова, 23; Шевченківському районі на вул. М.Подвойського, 2-12.