У Святошині ситуація із захворюваності на ГРВІ залишається стабільно низькою

Київ, 18 квітня. УНІАН. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції по Святошинському району Києва залишається стабільно низькою.

Про це УНІАН повідомили у Святошинській РДА з посиланням на районну санепідслужбу.

Зокрема, захворюваність на ГРВІ у районі на цей час є меншою у 1,6 рази, ніж загалом у Києві та нижче середнього багаторічного рівня захворюваності по району на 24,9%. Зареєстровано 10 клінічних випадків захворювання на грип.

Серед хворих 1122 дітей , що становить 53,9% , в т.ч. школярів – 372 (17,9 %) та організованих дітей – 375 (18,01%).

Летальних випадків за тиждень не зареєстровано.

Заклади освіти не закривались.