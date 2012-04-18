На Троєщині хочуть провести не лише міський референдум

Київ, 18 квітня. УНІАН. Понад 500 мешканців житлового району Троєщина підтримали ідею проведення загальноміського референдуму.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України, голова ради об’єднання громадян "За Троєщину!" Валерій Борисов за результатами зборів першої ініціативної групи.

"Загалом троєщинці підтримали ідею провести в Києві референдум та винести на розгляд киян три питання. А саме: обов’язкове включення у міський бюджет адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам бюджетної сфери столиці, створення в місті муніципальної міліції, Генеральний план розвитку Києва", - сказав В.Борисов.

Голова об`єднання "За Троєщину!" переконаний, що влада повинна враховувати думку громадян. "Це нормально, коли люди беруть участь у розвитку своєї країни, свого міста, своєї території через місцевий референдум, через власне волевиявлення. А стосовно того, що повинна робити влада, то вона повинна робити те, що буде затверджено на референдумі", – переконаний він.

На зборах троєщинці також вони запропонували одночасно з міським референдумом провести районний та включити до переліку питання, що турбують жителів мікрорайону: доцільність будівництва районної лікарні, театру, концертно-спортивного комплексу, лінії метрополітену тощо.

"Існують загальноміські проблеми, які стосуються кожного киянина, як, наприклад, створення муніципальної міліції чи соціальний захист населення, але є ще й специфічні питання, які турбують жителів того чи іншого мікрорайону. Тому я ще раз хочу наголосити, що Генеральний план міста необхідно розглядати та приймати у жорсткій прив’язці до конкретної території", – наголосив народний депутат.

Активісти об’єднання громадян "За Троєщину!" заявляють, що обговорення ініціативи голови КМДА Олександра Попова щодо проведення загальноміського референдуму та його основних питань продовжиться.

