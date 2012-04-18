Презентація парку Bionic Hill та кращих інноваційних ідей київських стартаперів

19 квітня об 11.30 у рамках міжнародного інноваційного форуму «Kyiv City Open Doors» за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка та 15 представників венчурних фондів Кремнієвої долини (США) відбудеться презентація інноваційного парку Bionic Hill. О 14.15 у рамках міжнародного інноваційного форуму «Kyiv City Open Doors» за участю Р.Крамаренка та представників венчурних фондів Кремнієвої долини (США) пройде Road-Show – презентації кращих інноваційних ідей та проектів київських стартаперів. Місце проведення: вул. Дніпровська набережна, 19,б, Міський дозвільний центр, 4-й поверх, актова зала.

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