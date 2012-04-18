Попов зустрінеться з представниками венчурних фондів Кремнієвої долини (США)

20 квітня о 9.00 у рамках міжнародного інноваційного форуму «Kyiv City Open Doors» відбудеться зустріч голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з 15 представниками венчурних фондів Кремнієвої долини (США) та підписання Меморандуму про співпрацю. (кім.

512).

О 10.00 у рамках міжнародного інноваційного форуму «Kyiv City Open Doors» під головуванням заступника голови КМДА Руслана Крамаренка та за участю представників ІТ-галузі, стартаперів, інноваторів та представників венчурних фондів Кремнієвої долини (США) пройде круглий стіл «Київ – технологічний центр інновацій України». (кім. 514).

Місце проведення: вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх. Потрібна акредитація.