У Київраді заявляють, що Біличанський ліс й далі рубають

Київ. 18 квітня. УНІАН. ТОВ «Альянс будівельників України» знищило ще 26 дерев на території Біличанського лісу, завдавши збитків майже на 90 тис грн.

Про це заявив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис Москаль, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

«Лісник комунального підприємства «Святошинське лісопаркове господарство» 17 квітня зафіксував факт самовільного знищення 26 дерев, зокрема дубів, клена та сосен і склав відповідний протокол. Внаслідок вирубки цих дерев заподіяна шкода на суму майже 90 тис грн», - наголосив Д.Москаль.

У зв’язку з цим фактом Д.Москаль направив депутатські звернення до столичної прокуратури, Державної екологічної інспекції в Києві та ГУ МВС України в Києві щодо притягнення до відповідальності винних у знищенні дерев у Біличанському лісі.

Депутат нагадав, що наприкінці 2011 року Святошинське райуправлінння ГУ МВС України в Києві порушило кримінальну справу за фактом знищення дерев у Біличанському лісі ТОВ «Альянс будівельників України». Однак порушників це не зупинило.

«Попри порушену кримінальну справу, ця компанія і надалі продовжує цинічно й зухвало знищувати ліс, який є не лише важливим рекреаційним об’єктом, а ще й виконує спеціальну буферну функцію, зокрема, із мінімізації негативного впливу важких металів та сполук. Саме цей ліс суттєво зменшив вплив радіоактивного забруднення на Київ після Чорнобильської аварії. Сподіваюсь, що прокуратура відреагує належним чином і винні будуть відповідати за свою протизаконну діяльність», - підкреслив Д.Москаль.

Голова екологічної комісії Київради нагадав, що з грудня 2010 року в Києві діє мораторій на видалення зелених насаджень.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Київрада створила тимчасову контрольну комісію для вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються як КП «Святошинське лісопаркове господарство».

Комісія має детально вивчити ситуацію і напрацювати комплекс заходів, спрямованих на захист лісу від вирубки, що відбувається з дозволу Коцюбинської селищної ради.

Як пояснював Д.Москаль, Коцюбинська селищна рада всупереч вимогам законодавства, передала громадянам у власність понад 70 га Біличанського лісу і надала дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для житлового будівництва загальною площею більш як 75 га. Разом з тим Коцюбинська селищна рада направила звернення в Київраду про погодження проекту землеустрою щодо встановлення та зміну меж селища Коцюбинське і, зокрема, пропонує збільшити територію майже на 4 тис га за рахунок земель Святошинського лісопаркового господарства, яке розташоване на території Києва.

2 березня Президент України Віктор Янукович доручив голові Київської міськдержадміністрації Олександру Попову і голові Київської облдержадміністрації Анатолію Присяжнюку вжити необхідних заходів щодо збереження природного комплексу «Біличанський ліс».

На засіданні сесії Київради 15 березня депутати також прийняли звернення до Президента України та Верховної Ради з проханням втрутитись в ситуацію, що склалась навколо селища Коцюбинське Київської області, і розглянути пропозицію щодо приєднання селища, як територіальної одиниці, до столиці України.