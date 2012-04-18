Столиця святкуватиме 100-річчя українського скаутського руху

Київ. 18 квітня. УНІАН. З 21 квітня до 30 вересня 2012 року у столиці відбуватимуться загальноміські заходи з відзначення 100-річчя українського скаутського руху.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Згідно з затвердженим планом заходів, 21 квітня о 10.00, на майданчику перед КМДА відбудеться урочисте зібрання скаутських осередків для проголошення першої української скаутської присяги. 28 квітня з Софійської площі стартуватиме Всеукраїнський форум скаутських організацій з нагоди відзначення 100-річчя українського скаутського руху.

До Дня Незалежності України у Київському міському Будинку учителя відбудеться фотовиставка «Скаути столиці: історія та сучасність». Також відбудеться загальноміська акція «Юнь Києва запрошує».

Завершить цикл тематичних заходів, науково-практична конференція «100 років українського скаутингу: історія та перспективи розвитку».

Для проведення заходів на належному рівні міська влада забезпечуватиме охорону громадського порядку та медичний супровід. Організаційну та методичну підтримку організаторам надаватимуть спеціалісти Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

«Насамперед, міська влада підтримує і сприяє розвитку скаутського руху столиці через те, що це одна з найкращих форм самоврядування молоді і приклад позитивної субкультури, яка діє на благо своє громади. Адже відомо, що скаутинг – це міжнародний неполітичний молодіжний рух, який своєю метою ставить підтримку молоді в її фізичному, розумовому і духовному розвитку», – зазначив начальник ГУ сім’ї, молоді і спорту КМДА Володимир Вовк.

Наразі у столиці активно діють 25 скаутських організацій, членами яких є близько 2 тисячі юнаків та дівчат.