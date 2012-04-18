Попов закликав таксі-перевізників до діалогу щодо розвитку ринку

Київ. 18 квітня. УНІАН. Влада Києва поки що не приймає ніяких нормативних рішень щодо ринку таксомоторних перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов, коментуючи інформацію окремих ЗМІ, що в Києві збільшиться вартість послуг таксі, та вчорашню заяву учасників цього ринку, що робоча група при КМДА щодо діяльності перевізників створює такі умови, за яких лише декілька компаній зможуть надавати послуги, а решта вимушені будуть закритися.

“Вважаю, що повна дезінформація. Тому що завдання влади - це формувати чесну конкуренцію на будь-якому ринку, в тому числі на ринку таксомоторних перевезень. І ми якраз хотіли б це зробити, бо сьогодні це ринок, який, на мою думку, не можна назвати чесним і сучасним”, - сказав О.Попов.

Так, за його словами, на сьогодні в Києві на таксомоторному ринку наявний транспорт, який не пройшов відповідний технічний огляд, є перевізники, які не легалізували свій приватний бізнес, послуги надають на транспорті, що має експлуатацію 10,12 і більше років.

“Наше завдання – зробити таксі, як і громадський пасажирський транспорт, комфортним, безпечним і, безумовно, з високою якістю надання послуг. І в цьому плані ми разом з асоціаціями, які є в місті, ініціювали діалог, поки що, не більше і не менше – діалог, щодо того, що повинна зробити влада, що повинні зробити перевізники, аби досягти вказаних цілей. І цей діалог зараз триває. Ми поки що не приймаємо ніяких нормативних чи, тим більше, законодавчих не стимулюємо процесів, рішень. Ми в процесі діалогу, до якого я пропоную приєднатися і всім іншим, хто зацікавлений в розвитку цього ринку”, - підкреслив голова КМДА.

О.Попов зазначив, що в столиці формуватиметься чесний ринок перевезень, в тому числі з урахуванням потужностей таксомоторних компаній. “Всі, хто буде учасниками цього ринку, будуть працювати в нормативно-правовій базі, і іншого бути не може”, - додав він.

На запитання, чи ці плани будуть реалізовані до Євро-201, О.Попов відповів: “Ні, ми такого не планували. І я думаю, що це навіть тема не цього року. Бо навіть якщо ми і відпрацюємо якусь нормативну базу, її треба буде довести до учасників ринку, отримати зворотню реакцію, дати можливість підготуватись до якихось змін. Якщо по логіці, в умовах нормального менеджменту щось робити, то це як мінімум – початок наступного року”.