У Дарницькій РДА оголошено конкурс на посаду держслужбовця
11:46, 18 квітня 2012Київ
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Серед вимог вимог до кандидата - громадянство України, повна вища освіта за фахом, вміння працювати на комп`ютері та досвід роботи за фахом не менше як 3 роки, обов`язкове досконале знання державної мови.
Київ, 18 квітня. УНІАН. Дарницька районна державна адміністрація оголосила конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціалісту відділу адміністративно-господарського забезпечення.
Як повідомили УНІАН у Дарницькій РДА, документи прийматимуться протягом 1 місяця з дня опублікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 11, кім. № 401.
Серед вимог вимог до кандидата - громадянство України, повна вища освіта за фахом, вміння працювати на комп`ютері та досвід роботи за фахом не менше як 3 роки, обов`язкове досконале знання державної мови.
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