Розшукується водій, який на зебрі збив двох дівчат

Київ. 18 квітня. УНІАН. Державтоінспекція столиці просить відгукнутись свідків ДТП, яке трапилась 17 квітня в Деснянському районі: здійснивши на зебрі наїзд на двох дівчат, водій з місця пригоди зник.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва, вчора, 17 квітня о 21.00 на проспекті Маяковського, 54/9 автомобіль «ВАЗ-2107» зеленого кольору під керуванням невстановленого водія на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на двох дівчат: 1995 та 1994 року народження. Після наїзду, водій не зупинившись, залишив місце пригоди.

Від удару одну з дівчат відкинуло на автомобіль «Деу Ланос». Як наслідок, у однієї з дівчат закрита травми грудної клітини і забиття лівої гомілки , а у іншої - закрита черепно-мозкова травма та садни тіла. Травмованих було госпіталізовано до лікарні.

У діях водія вбачається порушення п. 2.10 Правил дорожнього руху (у разі причетності до ДТП водій зобов`язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди).

Столична ДАІ звертається до свідків та очевидців даної пригоди з проханням телефонувати 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово). Також можна скористатися телефоном для СМС повідомлень: (063)9550900.