ДАІ нагадує, що у центрі з 28 травня перекриють рух транспорту

Київ. 18 квітня. УНІАН. Столична Державтоінспекція повідомляє, що у зв’язку з відкриттям фан-зони до Євро-2012, з 28 травня по 7 липня буде перекрито вулицю Хрещатик від Інститутської до Б. Хмельницького.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва, з метою належної підготовки та проведення заходу, згідно розпорядженням КМДА від 30 березня 2012 року №512, рух транспорту на Хрещатику буде перекрито з 00:00 годин 28 травня до 1:00 годин 7 липня на відрізку від вул. Інститутської до вул. Богдана Хмельницького. Рухатись на цьому відрізку можуть лише спеціальні машини та акредитований транспорт.