У Києві вийшли на маршрути ще 60 нових автобусів і тролейбусів

Київ. 18 квітня. УНІАН. Ще 60 нових автобусів і тролейбусів сьогодні вийшли на маршрути міського пасажирського транспорту Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, в офіційному запуску в експлуатацію нових 20 тролейбусів та 40 автобусів взяв участь голова КМДА Олександр Попов.

“Сьогодні ми поповнюємо парк нашого громадського транспорту і забезпечуємо більш якісними і доступними за ціною послугами жителів столиці. Це автобуси компанії МАЗ і тролейбуси компанії «Богдан». Сьогодні на лінію виходять 60 нових транспортних одиниць і цим ми завершуємо третину тієї програми оновлення транспорту, яку запланували”, - сказав О.Попов.

Він повідомив, що нові автобуси і тролейбуси курсуватимуть на маршрутах, які проходять на масиві Оболонь, Мінському, Троєщині, і зв’язують лівий і правий береги через міст Патона. Так, збільшено число одиниць автобусного маршруту №72 - з 6 до 12, №20 – з 5 до 10, №33 – з 4 до 9, №81 – з 3 до 6, №51 – з 13 до 22, №63 – з 7 до 12, №73 – з 10 до 13, №32 – з 4 до 8. Тролейбуси розподілено на маршрути: №8 – їх збільшено відтепер з 11 до 16, №40 – з 18 до 23 та №32 – з 4 до 8 (з яких 6 нових).

“Це якраз ті маршрути, які ми побачили, що потребують посилення в наданні додаткового транспорту, через аналіз звернень на call-центр. Наприклад, по Оболоні ми вважаємо, що вже в повному обсязі вирішуємо питання щодо збільшення кількості громадського транспорту”, - зазначив голова КМДА.

Він нагадав про плани відкриття окремих смуг громадського транспорту. “Вони будуть відкриті в різних районах Києва. Ми аналізуємо, де ми можемо це зробити так, щоб мати максимальну ефективність, щоб наш міський транспорт міг рухатись швидко, навіть швидше за приватний транспорт. І таким чином бути зручним”, - додав О.Попов.

Як нагадали в КМДА, автобуси і тролейбуси придбані за кошти кредиту ЄБРР.

Під час заходу присутнім також було презентовано волонтерських рух, який буде задіяний на міському громадському пасажирському транспорті. Передбачено, що волонтери – переважно особи студентського віку, надаватимуть допомогу тим пасажирам, хто цього потребуватиме, зокрема, людям похилого віку, інвалідам, а також консультуватимуть громадян щодо зупинок, маршрутів тощо.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня ц.р. у Києві урочисто випустили на 17 маршрутів 102 нових автобуси і тролейбуси.