Сумлінних платників податків відзначать 24 квітня

Київ. 18 квітня. УНІАН. 24 квітня у «Жовтневому палаці» відбудеться нагородження переможців Першого регіонального туру Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків – 2011».

Про це пише муніципальна газета «Хрещатик» з посиланням на територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України в м. Києві».

Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» започаткований у 2011 році Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку підприємництва та відзначення кращих здобутків юридичних осіб – платників податків. Цього року у 10 номінаціях визначатимуть кращих платників податків з усіх регіонів України.

Всеукраїнський Рейтинг проводиться у два конкурсні тури. Перший на обласному (регіональному) рівні, другий – на всеукраїнському рівні.