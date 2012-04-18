Сумлінних платників податків відзначать 24 квітня

10:40, 18 квітня 2012
Київ
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Завершився перший регіональний тур 

Київ. 18 квітня. УНІАН. 24 квітня у «Жовтневому палаці» відбудеться нагородження переможців Першого регіонального туру Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків – 2011». 

Про це пише муніципальна газета «Хрещатик» з посиланням на територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України в м. Києві».

Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» започаткований у 2011 році Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку підприємництва та відзначення кращих здобутків юридичних осіб – платників податків. Цього року у 10 номінаціях визначатимуть кращих платників податків з усіх регіонів України.

Всеукраїнський Рейтинг  проводиться у два конкурсні тури. Перший на обласному (регіональному) рівні, другий – на всеукраїнському рівні.

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