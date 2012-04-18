На НСК «Олімпійський» виступить Red Hot Chili Peppers

Київ. 18 квітня. УНІАН. 25 липня на відреконструйованому стадіоні світового класу НСК «Олімпійський» виступить Red Hot Chili Peppers, інформує офіційний сайт спорткомплексу.

Red Hot Chili Peppers, яка протягом 20 років була хедлайнером найбільших музичних фестивалів світу і є однією з кращих груп сучасності, приїде до Україні з новим альбомом “I’m with You”.

Red Hot Chili Peppers має 7 Греммі, 5 з яких було отримано на одній церемонії. Група продала 85 мільйонів платівок в усьому світі і займає почесне місце в «30-ці кращих рок-музикантів світу» за версією VH1, незліченну кількість щорічних премій та вершин чартів.