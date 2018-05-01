Приборкання готельєрів: знизити ціни до Євро-2012 допоможуть податки?

За два місяці до старту Євро-2012 невдоволення вищого керівництва країни викликали непомірні апетити деяких готельєрів, які завищили ціни на розміщення вболівальників. Глава держави 6 квітня доручив віце-прем`єр-міністру Борису Колеснікову і міністрові економічного розвитку і торгівлі Петру Порошенку вжити заходів для встановлення економічно обґрунтованих цін на готельні послуги. Про виконану роботу чиновники повинні проінформувати Віктора Януковича до 1 травня.

Головний аргумент президентського рішення - звільнення власників готелів від податку на прибуток на 5 років, тому «сьогодні влада має всі підстави звернутися до цих власників, аби вони встановили під час проведення Євро-2012 адекватні ціни".

Держава приватнику не указ

Учасники ринку не бачать законних механізмів для державного регулювання тарифів на проживання в приватних готелях.

«Механізмів державних у нас немає, тому що це не підпадає під регулювання цін на соціальні продукти. Тут основний формат - роз`яснювальна, організаційна робота з готелями», - сказав голова Ради з питань туризму і курортів Євген Самарцев.

Такої ж думки дотримується президент Асоціації готелів та ресторанів України Дмитро Заруба: «Жодних важелів впливу на приватний сектор щодо формування цін немає у держави. Готельний бізнес не потрапляє під державне регулювання... Є способи у держави, якими можна вплинути, але це незаконні способи».

Раніше самі чиновники, відповідальні за проведення Євро, визнавали, що вартість номерів може відкоригувати тільки ринок. Наприклад, на думку голови КМДА Олександра Попова, завищуючи ціни на проживання в готелях, деякі компанії можуть просто не отримати очікуваних доходів. «Але це їх проблема. Що стосується нашого впливу на це, звичайно ми можемо рекомендувати, можемо радити. Але в кінцевому підсумку це позиція самих компаній», - говорив О.Попов в кінці березня. Схожі фрази звучали і з вуст міністра інфраструктури.

Проте в кінці лютого Колесников вже пообіцяв, що український уряд буде шукати механізми «обмеження апетитів» українських власників готелів, які завищують ціни до Євро-2012, щоб «дотиснути ситуацію до нормальних ринкових цін».

«Я вже колись говорив, що жадібність породжує бідність. Ми хотіли як краще - звільнили власників готелів від сплати податку на прибуток, а отримали ось таку реакцію. Я думаю, що є механізми, в тому числі і через ПДВ, приборкати ці апетити», - натякнув тоді міністр інфраструктури.

Податками – по цінах

На думку учасників ринку, багаторазове завищення цін деякими готельєрами шкодить як іміджу країни, так і всьому готельному ринку, і репутації користолюбних готелів.

«Така ініціатива повинна бути реалізована. Питання в можливому інструментарії, який можна застосувати для зниження ціни... Такої практики, виходячи з нашої експертизи, в Європі немає. Ніхто не намагається за місяць до проведення Євро відбити всі інвестиції, тому що це, по-перше, неможливо ні за яких цінах, а по-друге, це негативно позначається на іміджі країни і готельного оператора», - зазначив директор представництва консалтингової компанії Jones Lang LaSalle в Україну Данило Владов.

Якщо припустити, що держава має намір боротися з готельними спекулянтами, використовуючи податковий механізм, найбільш імовірні варіанти «батога» - неповернення ПДВ, який нині платять готелі, або «пряника» - зниження розміру ПДВ для лояльних операторів.

За даними Є.Самарцева, в «Чорному списку Євро-2012», де рада фіксує готелі, які завищують ціни більш ніж у 5 разів, зараз фігурують сім готелів у всіх містах, що приймають чемпіонат.

«Дворазове підвищення ціни - це те, що практикують всі світові мережі, це називається ціна високого сезону, можна, принаймні, логічно пояснити. А підвищення в 10-15 разів - це, безумовно, спекуляція», - додав він.

Свою лепту у формування ціни на проживання в готелях вносить і туристичний оператор. Б.Колесніков наголошував, що офіційний оператор турніру TUI купує у готелів номери по 100 євро, а турагентствам пропонує по 200.

За оцінками Д.Заруби, в середньому питома вага туроператора у вартості розміщення в готелях становить близько 20-25%.

«У нас не врегульовані питання оподаткування. Туроператорам доводилося складати всі платежі, які він за логікою не повинен був вести, на себе. Оскільки це пов`язано з переведенням грошей з-за кордону, але рахунок в Україні, обміни тощо - це лягає на вартість туроператора. У туроператора є агенти, агентську комісію теж потрібно закладати», - пояснив президент асоціації.

Він також додав, що обіцяні пільги з податку на прибуток могли отримати тільки готелі категорії 3, 4 і 5 зірок. При цьому готелі, які захотіли пройти категоризацію на присвоєння «зірок», не змогли це зробити протягом року.

«Цілий рік Нацагентство не видавало «зірки», за якими готелі могли отримати пільги. По-друге, пільги стосувалися тільки готелів 3, 4, 5 зірок, а ніяк не 2-зіркових, яких було потрібно більше для проживання», - уточнив Д.Заруба.

Ефект бумеранга

Консультант з готельної нерухомості PKF hotelexperts Іван Лунь вважає, що регулювання готельного бізнесу за допомогою адмінресурсу призведе до ефекту бумеранга, який може спровокувати згортання бізнесу і падіння туристичної галузі.

«На мій погляд, готелі зробили собі ведмежу послугу, розкрутивши ціну. Це питання відсутності досвіду прийому великих спортивних подій. Безумовно, на великих подіях заробляють, можливо, подвоюють ціну, це в світі нормальна, прийнятна практика... Але коли гість відчуває, що його обдирають, він відмовляється від поїздки», - сказав він.

Водночас, на думку аналітика компанії «Українська Торгова Гільдія» Андрія Большакова, якщо на державному рівні в Україні звучать заяви, що вартість проживання в українських готелях необґрунтовано висока і перевищує вартість проживання в готелях Польщі - це негативний сигнал якраз для ринку, оскільки потенційні відвідувачі можуть почати відмовлятися навіть від уже заброньованих номерів.

До речі, Україна - не єдина країна, де підвищуються ціни на готельні послуги під час проведення значущих спортивних подій. Є.Самарцев назвав показовим приклад Пекіна, де під час Літніх Олімпійських ігор-2008 чимало готелів пропонували спочатку завищені в 10 разів ціни. Проте ні місцевий оргкомітет олімпіади, ні міська туристична адміністрація Пекіна не планували адміністративним шляхом впливати на зниження цін. До більш-менш ринкових ціни готелів повернулися в результаті того, що попит на номери був нижчий за пропозицію. А на наступний рік після олімпіади обсяги готельного бізнесу в Пекіні зменшилися на 30%. Це стало своєрідною відповіддю ринку на завищені ціни в серпні 2008 року.

За різними оцінками експертів, в середньому вартість розміщення в готелях у містах, що приймають чемпіонат, завищена в 2-3 рази. Найменше ціни підняли у Львові, там вибір готелів більший і цінова політика гнучкіша. Водночас, Донецьк і Харків не розраховують на високу заповнюваність готелів після Євро-2012, і намагаються вичавити максимум під час чемпіонату. Не відстає від них і Київ, хоча, за даними київської влади, в столиці є близько 50 тис. місць вартістю від 12 до 109 євро.

За даними популярних міжнародних сайтів бронювання, проживання в період Євро-2012 в Україні у деяких готелях може обійтися уболівальникам до 10 разів дорожче.

Тетяна Акімова