В Шевченківському районі відбувся фестиваль "Співанкова райдуга дитинства 2012"

Київ, 18 квітня. УНІАН. В Шевченківському районі пройшов заключний етап районного фестивалю дитячої творчості серед дошкільнят "Співанкова райдуга дитинства".

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, гала-концерт відбувся в Київському міському будинку учителя. Фестиваль

"Співанкова райдуга" в Шевченківському районі є традиційним заходом всіх працівників дошкільних навчальних закладів району, вихованців та батьків.

Метою фестивалю є виявлення талановитих та обдарованих дітей-дошкільнят, активізація роботи з сім`єю, розвиток ініціативи та творчості талановитих дітей дошкільного віку, вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів та шкіл-дитячих садків.

Цього року в рамках фестивалю проходила фотовиставка "Хай світ зігріє посмішка дитини", під час якої батьки, вихователі, керівники могли фотографувати своїх дітей у найприємніших миттєвостях та надавати свої роботи на конкурс. Перед початком Гала-концерту найкращі роботи були представлені у фойє Будинку учителя, а всі гості та запрошені мали змогу віддати свій голос на найкращу фотороботу.