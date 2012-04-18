Другу чергу оптового ринку "Столичний" завершать у червні
09:24, 18 квітня 2012Київ
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Введуть м`ясні та рибні павільйони
Київ. 18 квітня. УНІАН. Будівництво другої черги оптового ринку "Столичний" завершиться вже у червні, повідомляє 5-й Канал.
Нині там зводять ще два павільйони, де торгуватимуть м`ясом, рибою, ковбасними виробами та молочною продукцією.
Загалом торгової площі складатимуть близько 20-ти тисяч квадратним метрів.
Як відомо, торік улітку в експлуатацію ввели першу чергу оптового ринку - павільйони для продажу овочів та фруктів. За цей час ринок відвідали понад пів мільйона покупців.
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