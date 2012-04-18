Другу чергу оптового ринку "Столичний" завершать у червні

Київ. 18 квітня. УНІАН. Будівництво другої черги оптового ринку "Столичний" завершиться вже у червні, повідомляє 5-й Канал.

Нині там зводять ще два павільйони, де торгуватимуть м`ясом, рибою, ковбасними виробами та молочною продукцією.

Загалом торгової площі складатимуть близько 20-ти тисяч квадратним метрів.

Як відомо, торік улітку в експлуатацію ввели першу чергу оптового ринку - павільйони для продажу овочів та фруктів. За цей час ринок відвідали понад пів мільйона покупців.