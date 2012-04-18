Столиці потрібно встановити ще близько 300 паркоматів

Київ. 18 квітня. УНІАН. На сьогоднішній день в Києві встановлені 55 паркоматів на 33 паркувальних майданчиках.

Про це в прямому ефірі каналу «Київ» повідомив начальник служби паркування КП «Київтранспарксервіс» Ярослав Погребняк.

Він нагадав, що з 1 квітня набула чинності постанова Кабінету Міністрів, згідно з якою автовласник може не платити за парковку машини, якщо поруч немає паркомата. Тому сьогодні в столиці вирішується питання по їх становці.

За словами Я.Погребняка, на сьогоднішній день «Київтранспарксервіс» вишукує можливість установки паркоматів по всьому Києву. Всього в столиці додатково потрібно встановити ще близько 300 паркоматів. Вартість одного становить від 40 до 130 тис. гривень без вартості підключення.

"Ми вже пройшли інвестиційний конкурс по залученню інвестицій в сфері парковки Києва. Зараз працюємо в цьому напрямку. Другий можливий шлях - це взяти кредит на закупівлю паркоматів. Третій шлях - це надання нам бюджетних коштів на установку цих паркоматів", - розповів Я.Погребняк.