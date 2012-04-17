Об'єкти соцсфери відключатимуть від тепла за їхніми заявками

Київ. 17 квітня. УНІАН. 16 квітня ПАТ «Київенерго» почало відключення споживачів Києва від теплопостачання.

Як повідомляє прес-служба підприємства, технологічно процес відключення триватиме кілька днів. У першу чергу від опалення відключають житлові будинки. Відключення об`єктів соціальної сфери – дитячих садочків, лікарень і шкіл – буде здійснюватися за їхніми заявками.

Згідно з даними “Київенерго”, станом на ранок 17 квітня, від опалення вже відключені 63,4% споживачів із понад 16 тис. (житловий фонд, адміністративні будівлі та соцсфера), що обслуговує компанія.

Протягом опалювального сезону 2011/2012 на виробництво тепла та електроенергії всі виробничі потужності “Київенерго” використали 2,3 млрд куб м газу і 961 тонну вугілля. За цей час на ТЕЦ було вироблено близько 4,5 млрд кВтг електроенергії та відпущено споживачам 12,4 млн гкал теплової енергії.

«З технічної точки зору опалювальний сезон пройшов стабільно. Але традиційно залишається проблема дефіциту коштів через відсутність компенсації різниці в тарифах на теплову енергію», – зазначив генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко.

За його словами, станом на початок квітня заборгованість бюджету перед “Київенерго” із компенсації різниці між чинними тарифами на теплову енергію і собівартістю її виробництва становить 2,8 млрд. гривень, а борги “Київенерго” за спожитий газ – 2,7 млрд. гривень.

Опалювальний сезон 2011/2012 в об`єктах соціальної сфери Києва розпочався 5 жовтня, у житловому фонді – з 10 жовтня.