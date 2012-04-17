Оновлений парк Малишка відкриють до Дня Києва

Київ. 17 квітня. УНІАН. Працівники комунального об`єднання «Київзеленбуду» обіцяють завершити реконструкцію парку Андрія Малишка до Дня міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами генерального директора КП «Київзеленбуд» Миколи Назаренка, проектом відновлення парку передбачено нове мощення доріжок, встановлення дитячого і спортивного майданчиків, заміна систем зовнішнього освітлення, паркових лавок. Буде створено спеціальну систему поливу для близько 300 різних порід дерев, 400 кущів та 8 тисяч квітів.

Минулого тижня голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов взяв участь у загальноміській толоці у парку Андрія Малишка. Разом з киянами, представниками комунальних засобів масової інформації та учасниками гурту «Скай» він висадив нові дерева на тому місці, де нещодавно забудовник планував звести торговельний центр.

Рішенням Київради кілька років тому частину території парку віддали комерційній фірмі і в 2010 році там незаконно вирубали близько 100 хвойних дерев. Зараз парк повернуто у власність міста.