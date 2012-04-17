Київ. 17 квітня. УНІАН. Сьогодні очільник Київської міськдержадміністрації Олександр Попов провів прийом громадян з особистих питань.

Як інформують в прес-службі КМДА, О.Попов взяв під особистий контроль проблеми киян, які потребують негайного втручання, наприклад, пенсійне забезпечення, соціальний захист та забезпечення житлом.

Такі персональні зустрічі з киянами голова КМДА згідно з графіком проводить щомісяця. Графік прийому оприлюднено на офіційному порталі Київської влади. Передусім на зустріч з О.Поповим запрошуються представники пільгових категорій: ветерани, багатодітні сім’ї, інваліди Чорнобиля та воїни-інтернаціоналісти.

Згідно з офіційним роз’ясненням, для зустрічі потрібно подати заяву до управління з питань звернень громадян апарату КМДА або надіслати його поштою.

В повідомленні прес-служби зазначається, що такі ж прийоми проводять й усі заступники голови та керівники структурних підрозділів КМДА.

«Ефективно працювати може тільки та влада, яка має тісний контакт з громадою. Переконаний, що особистого прийому громадян для цього замало, тому я намагаюся спілкуватися з киянами і поза графіком. Звернення надходять різні і, зазвичай, дуже непрості. Однак, я переконаний, що безвихідних ситуацій не буває, просто деякі проблеми можна вирішити швидко, а інші – потребують часу», – запевнив О.Попов.

Окрім особистого прийому в КМДА, поспілкуватися з головою міськдержадміністрації кияни можуть щопонеділка у прямому ефірі програми "Столиця", що виходить на телеканалі "Київ". Поставити запитання О.Попову можна і через Facebook на сторінках програми "Столиця" (http://www.facebook.com/stolytsia) та Стратегії розвитку Києва до 2025 року (http://www.facebook.com/kiev2025), або зателефонувавши за номером 15-51.