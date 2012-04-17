У школах Голосієва до річниці Чорнобильської катастрофи будуть організовані уроки пам'яті

Київ, 17 квітня. УНІАН. У Голосіївському районі столиці розпочали підготовку до відзначення 26-ої річниці Чорнобильської катастрофи.

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, 26 квітня відбудеться зустріч голови РДА Олександра Незнала з представниками чорнобильських громадських організацій та покладання квітів до пам’ятного знаку "Жертвам Чорнобильської трагедії".

Крім того, в бібліотеках району пройдуть книжкові виставки та тематичні полиці "Чорнобиль – біль наш довічний", "Щоб це ніколи не повторилось", "Чорнобиль: дні випробувань".

Протягом квітня в загальноосвітніх навчальних закладах району відбудуться зустрічі учнів з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, виховні години "Чорнобиль - біль України" та уроки пам’яті "Земля рідна, понівечена скрипко моя". На базі дитячо-юнацьких клубів Централізованої системи "Щасливе дитинство" пройдуть вечори, бесіди та години пам`яті "Під полиновою зорею", "Дню Чорнобильської катастрофи присвячується", "Щоб людства рід зберігся на землі".

