Родина Буртових програла суди по спірній квартирі

Київ. 17 квітня. УНІАН. Багатодітна родина Буртових закликає Президента Віктора Януковича зупинити їх виселення зі спірної квартири.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила багатодітна мати Алла Буртова.

“На даний момент у нас немає іншого виходу, як звернутися до Президента, його адміністрації”, – сказала вона, висловлюючи прохання про захист. А.Буртова нагадала, що всі суди стосовно спірної квартири родина програла, однак вважає судові рішення незаконними. “Це кругова порука”, – сказала А.Буртова.

Вона повідомила, що 19 квітня судові виконавці вкотре спробують виселити її з дітьми на вулицю. За словами А.Буртової, якщо це станеться, вони втратять можливості для подальшого захисту. Жінка сказала, що їй також погрожують у подальшому позбавленням батьківських прав. “Єдиний зараз вихід – звернутися з відкритим листом до Президента, аби він нас захистив. Дітей викидають на вулицю”, – зауважила А.Буртова.

Правозахисник Віталій Дюкарєв на прес-конференції зауважив, що прокуратура проводить перевірку в цій справі. За його словами, для її проведення необхідно взяти в архіві лише декілька документів, однак цей процес триває вже декілька років. Правозахисник висловив сподівання, що втручання Президента дасть змогу пришвидшити дії прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, раніше Київська міська держадміністрація заявила, що стоятиме на захисті багатодітної родини Буртових, яку намагаються виселити зі спірної квартири.

Як повідомила прес-служба КМДА, на даний час справа щодо цього помешкання розглядається касаційною інстанцією (Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ).

За інформацією начальника Служби у справах дітей Миколи Кулеби, за експертним висновком, багатодітна мати А.Буртова належно виконує свої батьківські обов’язки. Саме тому соціальні працівники цієї установи неодноразово направляли листи-клопотання до Солом’янського райсуду на захист прав та інтересів дітей. Крім того, представник органу опіки та піклування брав участь у судових засіданнях усіх інстанцій на боці матері і виступав проти виселення сім’ї.

Також достеменно відомо, що діти з сім’ї Буртових навчаються у столичній середній загальноосвітній школі, регулярно відвідують заняття, охайні, доглянуті, позитивно характеризуються. А.Буртова активно співпрацює з класними керівниками, відвідує шкільні заходи та батьківські збори.

“При отриманні повідомлення про призначення справи до розгляду представник органу опіки та піклування і надалі братиме участь у судових засіданнях і захищатиме права та інтереси дітей Буртових”, – запевняють в КМДА.

За поясненням М.Кулеби, органи міської влади не можуть втручатися у судовий процес, навіть коли вчиняються неприпустимі дії з боку виконавчої служби.

“Проте ми будемо активно підтримувати Аллу Буртову та надавати її сім’ї всебічну підтримку. Уважно слідкуватимемо за ходом судової справи», – зазначив начальника міської Служби у справах дітей.

Довідка УНІАН. Телеканал “Інтер” повідомив, що родина Буртових проживає в нині спірній квартирі на просп. Комарова у Солом`янському районі столиці вже близько 10 років. Через певні обставини А.Буртова залишилась без власного помешкання і на умовах того, що доглядатиме за недієздатним власником квартири на просп. Комарова, в якого немає родичів, оселилася в нього. Два роки тому власник помер. Через деякий час, як виявилось, він якимсь чином оформив договір дарування іншій людині, яка нині вимагає через суди виселити родину Буртових.

Сім’я впевнена, що може залишитись у цій квартирі.

У родині Буртових п`ятеро неповнолітніх дітей.

13 березня держвиконавці у супроводі представника нового “господаря” квартири приїжджали з метою виселити родину. За підтримки адвоката родина поки залишається в квартирі.