Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС отримають допомоги

Київ. 17 квітня. УНІАН. У Києві постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС отримають по 200-250 грн матеріальної допомоги від міської влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, столична влада передбачила виплату матеріальної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам ліквідації аварії та сім’ям загиблих ліквідаторів.

Зокрема, дітям з інвалідністю, яка пов’язана з катастрофою, і потерпілим дітям-сиротам виплатять по 200 грн. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інваліди І групи, а також вдови та вдівці ліквідаторів отримають по 250 грн.

Загалом напередодні 26-х роковин аварії на ЧАЕС допомогу отримають 4 тисячі 319 киян.

У КМДА наголосили, що сума коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги до 26-х роковин Чорнобильської катастрофи у 2012 році, збільшена на 33% порівняно з минулим роком.