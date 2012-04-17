Фінал столичного етапу Шкільного Євро-2012 на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського

18 квітня о 14.00 відбудеться фінальний матч столичного етапу Шкільного Євро-2012 на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, домашній арені Київського футбольного клубу «Динамо». Змагатимуться за першість учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів столиці, команди-переможці районного етапу Національного Кубку шкільного футболу. Привітає учасників матчу голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Адреса проведення: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського (вул. М. Грушевського, 3). Потрібна акредитація.

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