Фінал столичного етапу Шкільного Євро-2012 на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського
15:16, 17 квітня 2012Київ
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18 квітня о 14.00 відбудеться фінальний матч столичного етапу Шкільного Євро-2012 на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, домашній арені Київського футбольного клубу «Динамо».
Змагатимуться за першість учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів столиці, команди-переможці районного етапу Національного Кубку шкільного футболу.
Привітає учасників матчу голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.
Адреса проведення: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського (вул. М. Грушевського, 3). Потрібна акредитація.
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