Контактний центр реагуватиме на звернення киян цілодобово

Київ. 17 квітня. УНІАН. Комунальна бюджетна установа «Контактний центр міста Києва» реагуватиме на звернення киян цілодобово.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, основне завдання контактного центру – отримувати, опрацьовувати та моніторити виконання звернень громадян до столичної влади. Насамперед – це засіб зв’язку киян із керівництвом міста, спосіб донесення побажань мешканців до тих, хто має вирішувати їхні проблеми.

Запити та звернення прийматимуть телефоном за номером 15-51 та через мережу Інтернет. Згідно із відповідним розпорядженням КМДА, за установою закріплено частина майна КП «Госкомобслуговування», на базі якого раніше здійснювалась діяльність київського «Call-центру». «Контактний центр Києва» підпорядкований безпосередньо апарату КМДА.

Кількість працівників установи змінюватися не буде, натомість умови їхньої праці мають намір покращити.

Реорганізацію було здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, м. Києва і Севастополя» та на виконання рішення Київської міської ради «Про утворення комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва».

Зараз вказана установа входить до складу Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, пояснюють в КМДА.