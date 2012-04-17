У місті пройдуть заходи з вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Київ. 17 квітня. УНІАН. Наприкінці квітня у столиці відбудеться низка скорботних заходів з вшанування пам’яті померлих та постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, 24 квітня о 12.00 відбудеться мітинг-реквієм біля пам’ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи в Оболонському районі на вул. Малиновського. 25 квітня о 14.00 у Національному музеї «Чорнобиль» буде проведено панахиду та мітинг-реквієм за жертвами Чорнобильської катастрофи у Подільському районі.

В ніч на 26 квітня з 00.55-01.35 за адресою просп. Миру, 16 відбудеться покладання квітів до Меморіального кургану героїв Чорнобиля, що біля церкви Св. Архангела Михаїла УПЦ МП та пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» у Дніпровському районі столиці.

О 10.00 буде проведено мітинг-реквієм біля пам’ятного знака «Пам’яті жертв Чорнобиля» у Деснянському районі.

Також відбудеться «Ритуал пам’яті» з покладанням квітів до пам’ятних місць у Шевченківському районі, а саме: «Коло Пам’яті», «Курган Могила», а також Молебень в пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи о 12.00 за адресою вул. Нагірна, 6.

У Солом′янському районі відкриють алею «Пам′яті та вшанування Героїв ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» у сквері на розі вулиць Клименка та Головка.

Також о 12.00 відбудеться мітинг-реквієм на території Меморіального комплексу «Жертвам Чорнобильської катастрофи» у Святошинському районі на перетині просп. Перемоги та вул. Чорнобильської.

Буде покладено квіти до пам’ятного знака, який вшановує подвиг учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у Дарницькому районі о 14.00 на вул. Вербицького,11.